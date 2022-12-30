Росберг составил рейтинг лучших пилотов 2022 года. Расселл оказался выше Хэмилтона

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг составил свой традиционный список сильнейших пилотов года.



Первую строчку рейтинга Росберг отдал чемпиону 2022 года Максу Ферстаппену из «Ред Булл», а вторую — пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.



Напарник Расселла и бывший напарник Росберга по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон в рейтинге Нико оказался лишь на четвёртой строчке. Помимо этой троицы, в пятёрку по версии Росберга вошли Шарль Леклер из «Феррари» и Ландо Норрис из «Макларена», которых он поставил на третью и пятую позиции рейтинга соответственно.



Кроме того, Росберг упомянул и Фернандо Алонсо — немец выделил для испанца «дополнительное» шестое место в своём топ-5.



Топ-5 лучших гонщиков Формулы-1 2022 года по версии Нико Росберга



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)