Сайнс-старший выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди легковых машин, Лёб — второй

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе легковых машин лучшим оказался Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за «Феррари». Он представляет «Ауди» и показал время 3:20.41. Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера на 23 секунды. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под лицензией Кыргызстана, показал 28-й результат.

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») 3:20.41.

2. Себастьен Лёб (Франция, BRX) +0,23.

3. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,47.

4. Герлен Шишери (Франция, BRX) +1,14.

5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») + 1,59.

6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28

7. Брайан Барагванат (ЮАР, Century) +6,33.

8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) + 6,59.

9. Нассер Аль-Аттия (Саудовская Аравия, «Тойота») +7,09.

10. Якуб Пшигонски (Польша, «Мини») +8,52.

11. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +8,54.