Сайнс-старший выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди легковых машин, Лёб — второй

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.
В классе легковых машин лучшим оказался Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за «Феррари». Он представляет «Ауди» и показал время 3:20.41. Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера на 23 секунды. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под лицензией Кыргызстана, показал 28-й результат.
1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») 3:20.41.
2. Себастьен Лёб (Франция, BRX) +0,23.
3. Маттиас Экстрём («Ауди») +0,47.
4. Герлен Шишери (Франция, BRX) +1,14.
5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») + 1,59.
6. Вайдотас Жала (Литва, BRX) +5.28
7. Брайан Барагванат (ЮАР, Century) +6,33.
8. Орландо Терранова (Аргентина, BRX) + 6,59.
9. Нассер Аль-Аттия (Саудовская Аравия, «Тойота») +7,09.
10. Якуб Пшигонски (Польша, «Мини») +8,52.
11. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +8,54.
- 1 января 2023
-
16:30
-
15:46
-
14:19
-
12:24
-
12:01
-
08:16
- 31 декабря 2022
-
20:51
-
20:48
-
19:28
-
19:03
-
17:56
-
17:17
-
16:55
-
16:30
-
15:02
-
13:44
-
12:30
-
11:15
-
10:44
-
09:55
-
00:56
- 30 декабря 2022
-
23:56
-
22:58
-
22:53
-
21:51
-
20:49
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03