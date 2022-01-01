«Астон Мартин» поприветствовал Алонсо в составе команды

«Астон Мартин» выпустил ролик с новичком Фернандо Алонсо.



Двукратный чемпион «Формулы-1», покинувший «Альпин», официально стал пилотом команды из Сильверстоуна.

«Я – Фернандо Алонсо», – сообщил Фернандо Алонсо в видео, обыгрывая слоган команды «I / AM».

«Добро пожаловать, Фернандо», – написал «Астон Мартин».

В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.