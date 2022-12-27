Алонсо на тренировке показал невероятно накачанную шею

Двукратный чемпион мира, испанский пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на своей странице в одной из социальных сетей поделился фотографией из тренажёрного зала, где продемонстрировал подписчикам накачанную шею.

Фернандо Алонсо

В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.



Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак также сообщил, что Алонсо может остаться в команде и после завершения карьеры.