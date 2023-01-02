Лёб объяснил, почему потерял так много времени на втором этапе «Дакара»

Девятикратный чемпион мира по ралли, французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал своё выступление на втором этапе «Дакара», проходящем сегодня, 2 января, в Саудовской Аравии.

Напомним, Лёб, соревнующийся в классе легковых машин, отстал от Нассера Аль-Аттии из команды Toyota на 1 час 26 минут.

«Это был по-настоящему плохой день для нас. Мы потеряли много времени из-за трёх проколов. Я не получил никакого удовольствия от вождения, учитывая то, как много было камней. Важно было ехать медленно и избегать проколов. Это была единственная цель этапа, а мы закончили с тремя», – приводит слова Лёба пресс-служба «Дакара».

Дакар-2023. Легковые машины. Второй этап:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 5:00.26

2. Эрик ван Лон (Toyota) +00.14

3. Карлос Сайнс (Audi) +05.05

4. Матье Серрадори (Century) +11.29

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.12

6. Симон Витс (MD) +14.30

7. Мартин Прокоп (Ford) +19.15

8. Хуан Крус Якопини (Toyota) +22.27

9. Паскаль Томасc (MD) +25.06

10. Брайан Барагванат (Century) +29.27

17. Маттиас Экстрём (Audi) +37.43…

20. Денис Кротов (MINI) +42.09…

Себастьен Лёб (BRX) +1:26.38.