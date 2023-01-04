Кевин Магнуссен назвал две команды, которые добились большего прогресса, чем «Хаас»

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями от выступления в прошлом сезоне Формулы-1, высказав мнение, что команда сможет удачно выступить и в следующем сезоне. По мнению Магнуссена, такие гоночные коллективы, как «Альпин» и «Астон Мартин», в 2022-м улучшили свои показатели больше, чем «Хаас», но американская команда сможет наверстать упущенное.



«Это было настоящее путешествие. В начале года мы были действительно сильны, заняв в Бахрейне пятое место. И это стало большим сюрпризом, ведь в течение двух лет команда вела настоящую борьбу. Думаю, можно сказать, что у нас была очень сильная первая половина года.



Полагаю, некоторые другие команды, такие как «Альпин» и «Астон Мартин», улучшили свои показатели больше, чем мы. Но нет никаких причин, по которым мы не можем наверстать упущенное за зиму и начать так же, как у нас получилось в 2022 году», — приводит слова Магнуссена пресс-служба Формулы-1.

Кевин Магнуссен подружился с поросёнком: