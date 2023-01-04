Лёб выиграл четвёртый этап «Дакара» среди легковых машин. Сайнс – третий

В Саудовской Аравии проходит четвёртый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023. В классе легковых машин лучший результат показал французский гонщик Себастьен Лёб. Вторым был еoё один пилот из Франции Стефан Петерансель. Тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс-старший.
Дакар-2023. Внедорожники. Четвёртый этап:
1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 4:11.34.
2. Стефан Петерансель (Audi) +0.13.
3. Карлос Сайнс-старший (Audi) +01.50.
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +2.06.
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +07.04.
6. Хенк Латеган (Toyota) +07.23.
7. Маттиас Экстрём (Audi) +10.45.
8. Лукас Мораес (Toyota) +13.48.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +16.11.
10. Ромен Дюма (Toyota) +32.22.
Дакар-2023. Внедорожники. Общий зачёт после трёх этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 16:34.13
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +18.18
3. Стефан Петерансель (Audi) +18.52
4. Карлос Сайнс (Audi) +32.55
5. Хенк Латеган (Toyota) +45.25.
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