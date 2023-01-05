Феттель: с Леклером я будто смотрел на себя в молодости
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о своём бывшем напарнике по «Феррари» Шарле Леклере.
«Шарль пришёл в «Феррари» совсем на другом этапе карьеры и жизни. Было забавно, я наблюдал за ним, и нам удалось хорошо поладить. Мне очень нравилось проводить время с ним. Я будто смотрел на себя в молодости, но должен признаться, что мне понадобилось некоторое время, чтобы это осознать.
В Леклере есть что-то особенное. Его талант и то, как ему удаётся выжать максимальную скорость из себя и машины на одном круге, в квалификации, например, — на такое приятно смотреть», — рассказал Феттель в подкасте Beyond the Grid.
Шарль Леклер в минувшем сезоне Формулы-1 занял второе место в общем зачёте, уступив лишь Максу Ферстаппену.
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