Аль-Аттия выиграл пятый этап «Дакара» среди легковых машин, Сайнс — второй, Лёб — девятый

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе легковых машин лучший результат показал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия (Toyota), второй результат показал испанец Карлос Сайнс-старший (Audi), а замкнул тройку лучших Стефан Петерансель (Audi).



«Дакар»-2023. Внедорожники. Пятый этап



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 4:13.23.

2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +1.57.

3. Стефан Петерансель (Audi) +3.44.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +8.42.

5. Герлен Шишери (Prodrive) +11.09.

6. Хенк Латеган (Toyota) +12.33.

7. Лукас Мораес (Toyota) +16.16.

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +19.44.

9. Себастьен Лёб (Prodrive) +19.58.

10. Якуб Пшигонски («Мини») +20.48.



Общий зачёт после пяти этапов



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.

2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.

4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.

5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.