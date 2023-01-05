Аль-Аттия выиграл пятый этап «Дакара» среди легковых машин, Сайнс — второй, Лёб — девятый

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.
В классе легковых машин лучший результат показал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия (Toyota), второй результат показал испанец Карлос Сайнс-старший (Audi), а замкнул тройку лучших Стефан Петерансель (Audi).
«Дакар»-2023. Внедорожники. Пятый этап
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 4:13.23.
2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +1.57.
3. Стефан Петерансель (Audi) +3.44.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +8.42.
5. Герлен Шишери (Prodrive) +11.09.
6. Хенк Латеган (Toyota) +12.33.
7. Лукас Мораес (Toyota) +16.16.
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +19.44.
9. Себастьен Лёб (Prodrive) +19.58.
10. Якуб Пшигонски («Мини») +20.48.
Общий зачёт после пяти этапов
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.
2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.
4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.
5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.
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