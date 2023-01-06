«Какой-то чёрт на финише докопался». Кузьмич — про условную дисквалификацию из-за часов

Российский штурман Алексей Кузьмич высказался об условной дисквалификации, которую он получил вместе с пилотом Ясиром Сейданом от организаторов ралли-марафона «Дакар». Причиной условной дисквалификации стали часы Кузьмича, которые были на нём во время выступления.
«Перед каждым стартом каждого спецучастка всё проверяется. И на каждом старте я показывал свои часы Casio, которым уже куча лет – самые лучшая модель для ралли-рейдов. И никто даже глазом не повёл – ну часы и ладно! GPS нет, ГЛОНАССа нет, Bluetooth нет – пожалуйста, езжай.
Но именно вчера какой-то чёрт начал на финише всё проверять и докопался до моих часов. Я объясняю. Понятно, что в регламенте написано, что часы запрещены. Но тут есть нюансик. Организаторы всем дарили часы, а потом был выпущен незаметный бюллетень. Как раз в то время, когда у нас были проверки. И этот бюллетень пролетел мимо. Опять же, за всем уследить невозможно. И если запрещено, то запрещено всегда. А поскольку стало разрешено – часы можно – аналоговые, стрелочные часы, то вот, пожалуйста. Короче, какая-то ахинея, путаница. Запудрили всем мозги, а нам впаяли 30 минут штраф», — сказал Кузьмич у себя в соцсетях.
- 6 января 2023
-
00:37
- 5 января 2023
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:14
-
20:31
-
19:45
-
18:47
-
17:57
-
17:40
-
16:19
-
15:13
-
14:51
-
14:31
-
14:19
-
13:30
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
10:40
-
10:24
-
09:56
- 4 января 2023
-
23:24
-
23:01
-
22:35
-
22:23
-
22:15
-
20:09
-
18:56
-
18:06
-
16:35
-
16:10
-
15:26