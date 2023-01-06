Себастьен Лёб прокомментировал второй результат на 6 СУ «Дакара»

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал второй результат на шестом спецучастке «Дакара»-2023 в зачёте легковых автомобилей.



«Мы провели чистый этап. На некоторых отсечках мы потеряли немного времени, но не слишком много — речь идёт об одной или двух минутах. Если посмотреть, что произошло на спецучастке, думаю, что, в конце концов, мы его провели хорошо, учитывая второй результат. Это было лучше, чем в предыдущие дни», — приводит слова Себастьяна Лёба официальный сайт «Дакара».



«Дакар»-2023. Внедорожники. Шестой этап:



1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 3:13.12.

2. Себастьян Лёб (BRX) +3.29.

3. Хенк Латеган («Тойота») +8.52.

4. Герлен Шишери (Prodrive) +9.12.

5. Вайдотас Жала (Teltonika) +10.59.



Предварительные результаты общего зачёта после шести этапов:



1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 24:00.48.

2. Хенк Латеган («Тойота») +1:06.50.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:13.19.

4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:44.38.

5. Маттиас Экстрём («Ауди») +1:46.55.

5. Себастьян Лёб (BRX) +1:57.10.