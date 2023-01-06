В «Альпин» показали фото Гасли в цветах французской команды

Команда Формулы-1 «Альпин» в своих социальных сетях показала первые фотографии своего новичка Пьера Гасли в командной форме. Фото были опубликованы в социальных сетях коллектива.

Фото: twitter.com/AlpineF1Team

Пьер Гасли перешёл из «Альфа Таури» в «Альпин» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.



По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Его партнёр по команде, Юки Цунода, с 12 баллами занял 17-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Он завоевал титул второй раз подряд.



Презентация нового болида «Альфа Таури» состоится 11 февраля.



График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Альпин» — 16 февраля.