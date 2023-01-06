Источник: проект «Андретти» и General Motors подписал контракт с поставщиком двигателя

Совместный проект «Андретти» и General Motors договорился о поставке силовых установок для участия в Формуле-1, сообщают сразу несколько автоспортивных изданий. При этом информация о том, кто будет поставлять моторы новой команде, разнится.
Так, британский Autosport сообщает, что речь идёт о «Хонде», с которой General Motors сотрудничает в сфере зелёных технологий. Немцы из Auto Motor und Sport, напротив, полагают, что проект договорился о поставке двигателей с «Альпин».
Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки, чтобы попасть в Формулу-1. Сейчас в чемпионате мира выступают 10 команд.
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