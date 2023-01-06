Майкл Андретти назвал ведущего кандидата на роль пилота команды в случае прихода в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти подтвердил, что хотел бы видеть Колтона Херту в своей команде в случае прихода в «Королевские гонки».



«Перспективы Колтона Херты? У нас определённо есть план пригласить американского гонщика, и я думаю, вы все знаете, кто на первых позициях в этом списке. Сейчас у нас есть контракт с Колтоном по выступлению в IndyCar. И мы определённо хотим приложить все усилия, чтобы в нашем распоряжении был именно американский гонщик», — приводит слова Андретти Racingnews365.



Напомним, ранее стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в Формулу-1. Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».

Новость по теме Президент ФИА отреагировал на проект «Андретти» и General Motors с целью прихода в Ф-1