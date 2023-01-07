Хэмилтон в свой день рождения опубликовал новые фото

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сегодня, 7 января, празднует свой 38-й день рождения.



В этот день британец опубликовал в своих социальных сетях серию зимних фотографий.



«Ещё один раз вокруг солнца», — подписал Хэмилтон, не прикрепив к фото геолокацию.

Фото: twitter.com/LewisHamilton

Ранее «Мерседес», «Макларен» и Формула-1 обратились к Хэмилтону в его день рождения.



В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.



Чемпионом мира во второй раз подряд стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстапппен. Победа в Кубке конструкторов также досталась австрийской команде «Ред Булл».