Бранч выиграл восьмой этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Кляйн стал первым в общем зачёте

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2023.



Победителем в зачёте мотоциклов стал гонщик из Ботсваны Росс Бранч, вторым стал американец Мэйсон Кляйн. Замкнул тройку лучших Дэниел Сандерс.



Стоит отметить, что вновь сменился лидер общего зачёта. Кляйн с седьмого места поднялся на первое и опередил предыдущего лидера Скайлера Хоуса.



«Дакар»-2023. Мотоциклы. Восьмой этап:



1. Росс Бранч (Hero Motosports) 3:46:18

2. Мэйсон Кляйн (КТМ) + 1:33

3. Дэниел Сандерс («ГасГас») + 3:15

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») + 6:29

5. Адриен ван Беверен («Хонда») + 6:35

6. Майкл Дохерти («Хускварна») + 8:00

7. Себастьян Бюлер (Hero Motosports) + 8:13

8. Маттиас Валькнер (KTM) + 8:40

9. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) + 8:49

10. Кевин Бенавидес (КТМ) + 9:18



Общий зачёт после восьми этапов:



1. Мэйсон Кляйн (КТМ) 30:32:39

2. Скайлер Хоус («Хускварна») + 0:47

3. Кевин Бенавидес (КТМ) + 2:00

4. Тоби Прайс (КТМ) + 3:45

5. Пабло Кинтанилья («Хонда») + 4:32

6. Адриен ван Беверен («Хонда») + 4:36

7. Дэниел Сандерс («ГасГас») + 8:50

8. Хоан Баррета Борт («Хонда») + 9:08

9. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») + 21:19

10. Маттиас Валькнер (КТМ) + 24:22