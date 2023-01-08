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Бранч выиграл восьмой этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Кляйн стал первым в общем зачёте

Бранч выиграл восьмой этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, Кляйн стал первым в общем зачёте
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В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2023.

Победителем в зачёте мотоциклов стал гонщик из Ботсваны Росс Бранч, вторым стал американец Мэйсон Кляйн. Замкнул тройку лучших Дэниел Сандерс.

Стоит отметить, что вновь сменился лидер общего зачёта. Кляйн с седьмого места поднялся на первое и опередил предыдущего лидера Скайлера Хоуса.

«Дакар»-2023. Мотоциклы. Восьмой этап:

1. Росс Бранч (Hero Motosports) 3:46:18
2. Мэйсон Кляйн (КТМ) + 1:33
3. Дэниел Сандерс («ГасГас») + 3:15
4. Пабло Кинтанилья («Хонда») + 6:29
5. Адриен ван Беверен («Хонда») + 6:35
6. Майкл Дохерти («Хускварна») + 8:00
7. Себастьян Бюлер (Hero Motosports) + 8:13
8. Маттиас Валькнер (KTM) + 8:40
9. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) + 8:49
10. Кевин Бенавидес (КТМ) + 9:18

Общий зачёт после восьми этапов:

1. Мэйсон Кляйн (КТМ) 30:32:39
2. Скайлер Хоус («Хускварна») + 0:47
3. Кевин Бенавидес (КТМ) + 2:00
4. Тоби Прайс (КТМ) + 3:45
5. Пабло Кинтанилья («Хонда») + 4:32
6. Адриен ван Беверен («Хонда») + 4:36
7. Дэниел Сандерс («ГасГас») + 8:50
8. Хоан Баррета Борт («Хонда») + 9:08
9. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») + 21:19
10. Маттиас Валькнер (КТМ) + 24:22

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