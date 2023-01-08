У участницы «Дакара» украли привод и домкрат между этапами

Участница ралли-рейда «Дакар» – 2023 Машаэль Алобайдан, выступающая в классе мотовездеходов-прототипов (T3), сообщила в социальных сетях об украденном оборудовании. По словам девушки, утром команда, отдыхавшая на бивуаке между седьмым и восьмым этапами, недосчиталась запасного привода и домкрата.

«Мы проснулись, а привод и домкрат пропали из нашей машины! Как?!» – написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее прошёл восьмой этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, по итогам которого российский пилот Алексей Кузьмич, выступающий за команду BRP с саудовцем Ясиром Сейданом, занял второе место.

«Дакар»-2023. Восьмой этап. Мотовездеходы

1. Гонсалес Фериоли (BRP) — 4:16.18.

2. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +3.09.

3. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +3.18.

4. Пау Наварро (FN Speed) +4.05.

5. Себастьян Гуаясамин (BRP) +4.13.