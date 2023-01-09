Окон: Гасли в «Альпин» нужно быть как можно быстрее с самого начала
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался по поводу своего нового напарника по команде, Пьера Гасли. Ранее Гасли выступал в «Альфа Таури».
«Конечно, Пьеру нужно быть как можно быстрее с самого начала, потому что нам нужно будет набирать очки. Уверен, что никаких проблем у нас не возникнет», — приводит слова Окона Formula1News.co.uk.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Окон занял восьмое место в общем зачёте пилотов. Эстебан набрал 92 очка. Гасли был 14-м (23 балла). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
Недавно руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что будет должен изменить Окон с приходом в «Альпин» Гасли.
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