Окон: Гасли в «Альпин» нужно быть как можно быстрее с самого начала

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался по поводу своего нового напарника по команде, Пьера Гасли. Ранее Гасли выступал в «Альфа Таури».



«Конечно, Пьеру нужно быть как можно быстрее с самого начала, потому что нам нужно будет набирать очки. Уверен, что никаких проблем у нас не возникнет», — приводит слова Окона Formula1News.co.uk.



Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Окон занял восьмое место в общем зачёте пилотов. Эстебан набрал 92 очка. Гасли был 14-м (23 балла). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:

Недавно руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что будет должен изменить Окон с приходом в «Альпин» Гасли.