Карлос Сайнс-старший потребовал развернуть вертолёт, чтобы продолжить этап «Дакара»
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Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, который направлялся в госпиталь на вертолёте, потребовал развернуть летательное средство, чтобы вернуться на место аварии. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».
Напомним, экипаж гонщика перевернулся на девятом этапе ралли-марафона «Дакар». После этого Сайнс почувствовал боль в спине. Для прохождения медобследования он должен был прибыть в госпиталь Эр-Рияда. В пути Карлос понял, что хочет и может продолжать заезд.
Общий зачёт после восьми этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.
2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.
4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.
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