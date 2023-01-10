Карлос Сайнс-старший потребовал развернуть вертолёт, чтобы продолжить этап «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, который направлялся в госпиталь на вертолёте, потребовал развернуть летательное средство, чтобы вернуться на место аварии. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».



Напомним, экипаж гонщика перевернулся на девятом этапе ралли-марафона «Дакар». После этого Сайнс почувствовал боль в спине. Для прохождения медобследования он должен был прибыть в госпиталь Эр-Рияда. В пути Карлос понял, что хочет и может продолжать заезд.



Общий зачёт после восьми этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 31:02:58.

2. Хенк Латеган (Toyota) +1:03:36.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:20:22.

4. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:52:06.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:04:20.

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