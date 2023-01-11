Окон рассказал, где он хотел бы себя попробовать, кроме Формулы-1

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о дисциплинах в автоспорте, которые ему интересны.

«Мне очень нравятся машины, автоспорт в целом. Вероятно, я бы попробовал себя в чемпионате мира по ралли-кроссу. Возможно, в будущем я это сделаю.

Думаю, у меня бы многое получилось в мотокроссе, если бы я как следует тренировался», — приводит слова Окона пресс-служба Castrol.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Окон занял восьмое место в общем зачёте пилотов. Эстебан набрал 92 очка. Гасли был 14-м (23 балла). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: