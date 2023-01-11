Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал победу на 10-м этапе «Дакара»-2023 в зачёте легковых машин.



«Это был хороший спецучасток для нас. Никаких ошибок, никаких проблем. Только дюны на протяжении 100 километров. Это был довольно долгий и требовательный этап, но ощущения от машины были хорошими. Мы были первыми на трассе, но стартовали после мотоциклов, так что проблем совершенно не возникло», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».



«Дакар»-2023. Внедорожники. 10-й этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 1:48:32.

2. Маттиас Экстрём (GCK) +3:04.

3. Лукас Мораес (Toyota) +5:22.

4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5.45.

5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +6:01.

6. Якуб Пшигонски (Mini) +6.14.

7. Хенк Латеган (Toyota) +7.59.



Общий зачёт после 10 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:13.37.

2. Лукас Мораес (Toyota) +1:21.34.

3. Себастьен Лёб (Prodrive)+1:37.23.

4. Хенк Латеган (Toyota) +1:48:37.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:10:56.

6. Ромен Дюма (Rebellion Racing) +2:45:24.

7. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +2:50:02.