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Бывший босс «Рено» Абитебуль возглавил «Хёндэ» в WRC

Бывший босс «Рено» Абитебуль возглавил «Хёндэ» в WRC
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Бывший босс команды Формулы-1 «Рено» Сириль Абитебуль был назначен на должность директора команды «Хёндэ». Француз возьмёт на себя ответственность за программы FIA WRC и Customer Racing.

«Я рад приветствовать Сириля в семье «Хёндэ». Его опыт в Формуле-1 поможет нам изучить новые возможности для роста и совершенствования, поскольку мы стремимся вести более активную борьбу за титулы в WRC и поддерживать наши команды Customer Racing.

Мы намеренно дадим ему время освоиться, познакомиться с обстановкой и со временем сделать роль директора команды своей собственной. Я не сомневаюсь, что технический персонал «Хёндэ» вместе с Сирилем продемонстрируют более сильное и чёткое лидерство в будущем, тесно сотрудничая с глобальным отделом исследований и разработок «Хёндэ»», — приводит слова президента «Хёндэ» Шона Кима пресс-служба команды.

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