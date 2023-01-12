Джеки Стюарт: в 1960-х страховые компании могли закрыть гонки

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Джеки Стюарт признался, что автоспорт оказался под угрозой в 1960-х годах из-за низкого уровня безопасности гонок.



По словам Сьюарта, ситуация была настолько плачевной, что стоял вопрос о существовании автоспорта как такового.



«Нужно было принимать меры, потому что всё было очень плохо. Если бы мы этого не сделали, то страховые компании закрыли бы гонки. Худшим моментом была гонка „24 часа Ле-Мана“ 1955 года, когда погибли 82 человека. Толпу столько раз могли смести, потому что не было сеток для защиты от обломков, ничего такого. Ситуацию нужно было изменить», — приводит слова Джеки Стюарта Daily Express.

Стюарт выступал в Формуле-1 в 1965-1973 годах, выиграв три титула чемпиона мира.