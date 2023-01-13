Вольф не считает, что уход Ваулза принесёт проблемы «Мерседесу»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, возникнут ли у немецкой команды проблемы после ухода главного стратега Джеймса Ваулза на роль руководителя команды «Уильямс».
«Никакого пробела не осталось, потому что на протяжении многих лет мы обсуждали планирование преемственности в этой области. Мы очень полагались на известность Джеймса, так что ещё несколько лет назад мы сделали акцент на том, как мы будем работать дальше, если он захочет заняться чем-то другим в команде или за её пределами.
У нас чрезвычайно талантливая команда стратегов. У нас есть девять человек, которые работают в этой области. В последние полгода они работали одни. Так что я не считаю, что у команды внезапно возникла слабость из-за ухода Джеймса», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
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