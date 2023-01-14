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Победитель «Дакара»-2018 Валькнер попал в аварию на 13-м этапе ралли-рейда

Победитель «Дакара»-2018 Валькнер попал в аварию на 13-м этапе ралли-рейда
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Австрийский гонщик Маттиас Валькнер, представляющий команду КТМ, попал в аварию во время 13-го этапа престижного ралли-рейда «Дакар»-2023, сообщается на официальной странице соревнования в социальных сетях.

Инцидент произошёл на 55-м километре этапа. В результате аварии Валькнер оставался в сознании, но жаловался на боли в спине и не сумел продолжить гонку. Кевин Бенавидес оставался рядом с Маттиасом до прибытия медицинской бригады.

Валькнер — победитель «Дакара»-2018.

«Дакар»-2023 проходит в Саудовской Аравии. В соревнованиях прошло уже 13 этапов. Лидером общего зачёта в классе мотоциклов перед финальным этапом ралли-рейда является гонщик КТМ Тоби Прайс, который опережает Скайлера Хоуса («Хускварна») всего на полторы минуты. На третьем месте располагается Адриен ван Беверен.

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