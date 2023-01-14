Бен Сулайем: надеюсь, теперь команды не будут пытаться скрыть дополнительные расходы
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о финансовом регламенте Формулы-1.
«Уравнять скорость или эффективность разных машин не так просто, так что я считаю, что ограничение бюджета действительно сработает, это именно тот метод. Нарушения со стороны «Ред Булл» и «Астон Мартин» были очевидны, мы сделали всё, чтобы ситуация была максимально прозрачной.
Мы собрали команду, провели расследование, верно провели все процедуры и публично рассказали всем о результатах. Надеюсь, теперь никто не будет пытаться скрыть дополнительные расходы. Команды чётко понимают, что ФИА выполняет свою роль контролирующего органа», — приводит слова бен Сулайема GrandPrix247.
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