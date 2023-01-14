Ваулз: «Уильямс» не будет дочерней командой для «Мерседеса»

Новоиспечённый руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз пообещал, что британский коллектив не станет дочерней командой для «Мерседеса».



«Уильямс» — полностью независимая команда, наш успех зависит от нашей работы, а не от работы «Мерседеса». Это не значит, что мы не станем сотрудничать в разных сферах, так было и раньше, но сейчас я полностью заряжен на успех со своей новой командой.



Надевая униформу новой для себя команды, вы полностью переключаетесь на работу с ней, поскольку от этого зависит ваш общий успех. «Уильямс» не будет дочерней командой для «Мерседеса», мы сами себе хозяева и должны сами добиваться успеха», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Ранее Ваулз работал главным гоночным инженером в «Мерседесе».