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Ваулз: «Уильямс» не будет дочерней командой для «Мерседеса»

Ваулз: «Уильямс» не будет дочерней командой для «Мерседеса»
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Новоиспечённый руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз пообещал, что британский коллектив не станет дочерней командой для «Мерседеса».

«Уильямс» — полностью независимая команда, наш успех зависит от нашей работы, а не от работы «Мерседеса». Это не значит, что мы не станем сотрудничать в разных сферах, так было и раньше, но сейчас я полностью заряжен на успех со своей новой командой.

Надевая униформу новой для себя команды, вы полностью переключаетесь на работу с ней, поскольку от этого зависит ваш общий успех. «Уильямс» не будет дочерней командой для «Мерседеса», мы сами себе хозяева и должны сами добиваться успеха», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Ранее Ваулз работал главным гоночным инженером в «Мерседесе».

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