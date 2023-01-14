Французский гонщик Себастьен Лёб установил рекорд «Дакара», выиграв шестой этап марафона подряд в зачёте внедорожников.



Накануне Лёб стал победителем 13-го этапа ралли-марафона, что стало для него уже шестой победой подряд на «Дакаре»-2023.



Второй результат показал лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия, замкнул тройку лучших Маттиас Экстрём.



«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:



1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26:17.

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5:28.

3. Маттиас Экстрём (Audi) +6:31.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10:56.

5. Якуб Пшигонски (Mini) +11:31.

6. Лукас Мораес (Toyota) +12:07.

7. Герлен Шишери (Prodrive) +12:56.

8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.



Общий зачёт после 13 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.