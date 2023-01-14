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Себастьен Лёб установил рекорд «Дакара»

Себастьен Лёб установил рекорд «Дакара»
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Французский гонщик Себастьен Лёб установил рекорд «Дакара», выиграв шестой этап марафона подряд в зачёте внедорожников.

Накануне Лёб стал победителем 13-го этапа ралли-марафона, что стало для него уже шестой победой подряд на «Дакаре»-2023.

Второй результат показал лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия, замкнул тройку лучших Маттиас Экстрём.

«Дакар»-2023. Внедорожники. 13-й этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 2:26:17.
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +5:28.
3. Маттиас Экстрём (Audi) +6:31.
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +10:56.
5. Якуб Пшигонски (Mini) +11:31.
6. Лукас Мораес (Toyota) +12:07.
7. Герлен Шишери (Prodrive) +12:56.
8. Хуан Крус Якопини (Overdrive) +13.17.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +13.51.

Общий зачёт после 13 этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 43:48.10.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:21.42.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:35.50.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:30.44.

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