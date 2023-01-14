Алонсо: с радостью перешёл бы в одну из топ-команд

Двукратный чемпион Формулы-1, испанец Фернандо Алонсо признался, что с радостью перешёл бы в одну из топ-команд. Напомним, по окончании сезона-2022 Алонсо перешёл из «Альпин» в «Астон Мартин».



«Я был бы очень этому рад. Конечно, я бы с радостью оказался за рулём машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось. Учитывая ситуацию на рынке, «Астон Мартин» — команда, которая способна добиться этого через два-три года. В моём возрасте это важно, ведь у меня впереди нет бесконечного запаса времени. И если в итоге мы сможем выиграть титул, то я буду очень этому рад, потому что я точно смогу сказать, что внёс свой вклад в эту победу», — приводит слова Фернандо Алонсо Crash.