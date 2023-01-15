Бацюшка упустил победу на «Дакаре», Сейдана и Кузьмича лишили первого места на 14-м этапе

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023.



В зачёте мотовездеходов победителями заключительного этапа стал Михал Гочал. Второй результат показал Марек Гочал, в тройку лучших также вошёл Пау Наварро. Экипаж Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича лидировал на финальном этапе, но получил восьмиминутный штраф и лишился победы.



Литовец Рокас Бацюшка, лидировавший в общем зачёте до финального этапа, упустил победу на «Дакаре» из-за поломки кардана незадолго до финиша и опустился на второе место в общем зачёте. Победителем ралли-рейда стал Эрик Гочал, третье место у Марека Гочала.



«Дакар»-2023. Мотовездеходы. 14-й этап:



1. Михал Гочал (BRP) — 1:22:48.

2. Марек Гочал (BRP) +0:56.

3. Пау Наварро (FN Speed) +1:57.

4. Эрик Гочал (BRP) +2:28.

5. Гонсалес Фериоли (BRP) +3:18.

…

8. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +6:09.

…

10. Рокас Бацюшка (BRP) +22:36.



Общий зачёт «Дакар»-2023 в классе мотовездеходов:



1. Эрик Гочал (BRP) — 53:10:14.

2. Рокас Бацюшка (BRP) +16:44.

3. Марек Гочал (BRP) +18:15.

4. Гонсалес Фериоли (BRP) +1:07:00.

5. Михал Гочал (BRP) +4:02:39.

…

… Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +17:15:32.

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