Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Литовец Бачюска рассказал об огромной популярности «Дакара» на родине

Литовец Бачюска рассказал об огромной популярности «Дакара» на родине
Комментарии

Литовский гонщик Рокас Бачюска, выступающий на «Дакаре»-2023 в классе мотовездеходов, рассказал о популярности ралли в родной стране.

«Дакар» пользуется огромной популярностью в Литве… Удивительно видеть всех этих людей, которые прилетели из разных уголков мира, чтобы поддержать нас. Это согревает мое сердце и делает меня ещё более мотивированным… Это был трудный день из-за двух проколов, но наш темп был хорошим… И снова мы пережили ещё один этап… Завтра день отдыха, так что мы передохнём и подготовимся ко второй неделе как можно лучше, потому что мы здесь, чтобы победить», — приводит слова Бачюски официальный сайт «Дакара».

Общий зачёт среди мотовездеходов после восьми этапов

1. Рокас Бачюска (BRP) — 37:33.31.
2. Марек Гочал (BRP) +4.34.
3. Эрик Гочал (BRP) +5.48.
4. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +6.19.
5. Гонсалес Фериоли (BRP) +42.53.

22. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023