Литовец Бачюска рассказал об огромной популярности «Дакара» на родине

Литовский гонщик Рокас Бачюска, выступающий на «Дакаре»-2023 в классе мотовездеходов, рассказал о популярности ралли в родной стране.
«Дакар» пользуется огромной популярностью в Литве… Удивительно видеть всех этих людей, которые прилетели из разных уголков мира, чтобы поддержать нас. Это согревает мое сердце и делает меня ещё более мотивированным… Это был трудный день из-за двух проколов, но наш темп был хорошим… И снова мы пережили ещё один этап… Завтра день отдыха, так что мы передохнём и подготовимся ко второй неделе как можно лучше, потому что мы здесь, чтобы победить», — приводит слова Бачюски официальный сайт «Дакара».
Общий зачёт среди мотовездеходов после восьми этапов
1. Рокас Бачюска (BRP) — 37:33.31.
2. Марек Гочал (BRP) +4.34.
3. Эрик Гочал (BRP) +5.48.
4. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +6.19.
5. Гонсалес Фериоли (BRP) +42.53.
…
22. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP).
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