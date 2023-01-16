Кевин Магнуссен высказался о предпосылках прогресса «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о прогрессе команды. По мнению Магнуссена, он будет возможным благодаря новому титульному спонсору и тому факту, что новые специалисты, которые пришли в гоночный коллектив, со временем лучше освоятся в нём.
«Теперь нашим титульным спонсором является MoneyGram. Это позволит нам больше инвестировать в определённые области. Команда пережила пару трудных лет: некоторые специалисты ушли, и пришли другие. И сейчас этой группе нужно освоиться, потому что, когда приходят новые люди, даже когда они суперталантливы и очень способны, всё равно требуется время, чтобы освоиться. Адаптация уже проходит и будет продолжаться в течение зимы и в 2023 году. Мы внедрили одно обновление [в прошлом году]. Надеюсь, наши парни ещё больше повысят производительность автомобиля, и тогда мы вырастем в разных областях. Всё, что мы делаем на трассе, будь то стратегия, оперативные решение, пит-стопы – многое ещё можно улучшать», — приводит слова Магнуссена GPFans.
Кевин Магнуссен подружился с поросёнком:
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