Грожан сделал заявление после критики Ферстаппеном виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана»

Бывший пилот Формулы-1, ныне гонщик IndyCar Ромен Грожан прокомментировал резкие слова гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в адрес организаторов виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Ранее Ферстаппен заявил, что больше не будет принимать в ней участия.
«А как насчёт того, когда отказывает двигатель или случается механическая неисправность в реальной жизни. Разве это не одно и то же? Гонки на симуляторах суперконкурентны, и как же здорово наблюдать, как одна из крупнейших гонок в мире проводится на симуляторе. Да, кое-что нужно улучшить, но разве так не везде?» — написал Грожан у себя в соцсетях.
Напомним, Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:
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