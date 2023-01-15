Смоляр стал победителем виртуальной гонки «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен сошёл

Российский гонщик Александр Смоляр выиграл виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана», которая проводилась на симуляторе rFactor 2.

Россиянин выиграл суточный марафон в категории GTE в составе экипажа команды R8G Esports, за который также выступали македонцы Эрхан Яйовски и Тимо Андоновски и австралиец Скотт Эндрюс.

Стоит отметить, что в гонке также принимал участие действующий чемпион Формулы-1 голландец Макс Ферстаппен, который лидировал со своим экипажем за 7 часов до финиша. Позже у пилота «Ред Булл» появились проблемы со связью с сервером, из-за чего ему пришлось досрочно завершить выступление.

С подобного рода проблемой столкнулись многие участники. Позже Ферстаппен раскритиковал организаторов виртуальной гонки и заявил, что больше не будет принимать в ней участия.