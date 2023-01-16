Карлос Сайнс-старший сломал два позвонка на «Дакаре»-2023

Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший сообщил, что получил перелом двух позвонков на «Дакаре»-2023.



«Когда я вернулся в Мадрид, боль в спине после того, что произошло на ралли «Дакар», сохранялась дольше, чем обычно. По рекомендации врачей я прошел дополнительное обследование, чтобы точно оценить степень травмы.



К сожалению, результаты не принесли хороших новостей, так как у меня переломы позвонков Т5 и Т6. Положительным моментом является то, что оба позвонка стабильны, и с сегодняшнего дня моим приоритетом будет восстановление.



Спасибо всем за поддержку и любовь, полученные в последние дни. Я буду держать вас в курсе событий», — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.

Напомним, Сайнс завершил выступления в гонке досрочно.