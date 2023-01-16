Карлос Сайнс-старший сломал два позвонка на «Дакаре»-2023
Поделиться
Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший сообщил, что получил перелом двух позвонков на «Дакаре»-2023.
«Когда я вернулся в Мадрид, боль в спине после того, что произошло на ралли «Дакар», сохранялась дольше, чем обычно. По рекомендации врачей я прошел дополнительное обследование, чтобы точно оценить степень травмы.
К сожалению, результаты не принесли хороших новостей, так как у меня переломы позвонков Т5 и Т6. Положительным моментом является то, что оба позвонка стабильны, и с сегодняшнего дня моим приоритетом будет восстановление.
Спасибо всем за поддержку и любовь, полученные в последние дни. Я буду держать вас в курсе событий», — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.
Напомним, Сайнс завершил выступления в гонке досрочно.
Новость по темеКарлос Сайнс-старший завершил выступления на «Дакаре»-2023
Комментарии
- 16 января 2023
-
21:43
-
20:52
-
20:00
-
18:49
-
17:22
-
16:43
-
16:31
-
15:55
-
15:40
-
14:34
-
13:54
-
13:35
-
12:52
-
11:53
-
11:22
-
10:49
-
10:28
-
10:15
-
09:49
-
00:39
-
00:11
-
00:02
- 15 января 2023
-
22:18
-
21:06
-
20:55
-
20:39
-
20:32
-
19:45
-
19:45
-
18:26
-
17:55
-
16:55
-
15:56
-
14:58
-
13:22
Партнерский контент