Култхард вспомнил, как ругался с пресс-менеджером Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард вспомнил о спорах между ним и пресс-менеджером четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля — Бриттой Роске.



«Мне было несколько обидно видеть, что Феттель в конце карьеры не показывал того, что мы видели до этого. Работая на телевидении, вы должны говорить, что видите, так что нельзя называть выступление блестящим только потому, что тебе нравится этот парень, если он финишировал 15-м.



У меня было несколько стычек с его пресс-менеджером, которую я знал ещё по «Ред Булл». Она считала, что я предвзят и строг. Но что я мог сказать, если Себ финишировал 15-м? Так что да, я говорил, что 14 человек впереди справились со своей работой лучше. Таков спорт, мне приходилось сталкиваться с подобным в своё время», — приводит слова Дэвида Култхарда PlanetF1.