Ф-1 объявила, что не будет заменять Гран-при Китая. Календарь сезона-2023 — из 23 гонок
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В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов. Примечательно, что в нём присутствует Гран-при Китая.
Напомним, в декабре прошлого года говорилось, что в 2023-м этап в Китае в очередной раз не состоится. Сообщалось, что это связано с непростой ситуацией с коронавирусом в стране. Впоследствии Формула-1 рассматривала различные варианты замены китайского этапа. В частности, возможными местами назывались Португалия и Турция.
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Ранее президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказал мнение, что Формула-1, несмотря ни на что, не должна покидать Европу.
Новость по темеБен Сулайем: Формуле-1 нельзя полностью уходить из Европы
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