Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ф-1 объявила, что не будет заменять Гран-при Китая. Календарь сезона-2023 — из 23 гонок

Ф-1 объявила, что не будет заменять Гран-при Китая. Календарь сезона-2023 — из 23 гонок
Комментарии

В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов. Примечательно, что в нём присутствует Гран-при Китая.

Напомним, в декабре прошлого года говорилось, что в 2023-м этап в Китае в очередной раз не состоится. Сообщалось, что это связано с непростой ситуацией с коронавирусом в стране. Впоследствии Формула-1 рассматривала различные варианты замены китайского этапа. В частности, возможными местами назывались Португалия и Турция.

Лучшие и самые яркие гонки Даниила Квята в Формуле-1:

Ранее президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказал мнение, что Формула-1, несмотря ни на что, не должна покидать Европу.

Новость по теме
Бен Сулайем: Формуле-1 нельзя полностью уходить из Европы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023