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Вольф высказался о возможности нового босса «Уильямса» Ваулза вернуться в «Мерседес»

Вольф высказался о возможности нового босса «Уильямса» Ваулза вернуться в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своём коллеге Джеймсе Ваулзе. Недавно Ваулз был назначен на пост босса команды «Уильямс». Ранее Джеймс работал в «Мерседесе». Последние годы в немецком гоночном коллективе он занимал должность главного стратега.

«Никогда не говори никогда, тем более он большой специалист. Я надеюсь, что у него будет долгая карьера в качестве руководителя «Уильямса», и, надеюсь, мы будем видеть его на пресс-конференциях после успешных уикендов. Он мог бы проработать там десять лет. Нужно просто позволить птице улететь, дав свободу, а не ждать, что она вернётся», — приводит слова Вольфа Crash.net.

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