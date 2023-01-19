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Де Врису предстоит судебное разбирательство перед дебютным сезоном в Формуле-1

Де Врису предстоит судебное разбирательство перед дебютным сезоном в Формуле-1
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Нидерландский новичок «Альфа Таури» Ник де Врис стал участником судебного разбирательства, сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, гонщик занял определённую сумму у крупного бизнесмена Йеруна Шотхорста, чтобы профинансировать свои выступления в Формуле-2. Теперь Ника де Вриса обвиняют в нарушении соглашения и сокрытии информации. Сам Шотхорст утверждает, что через инвестиционную компанию одолжил де Врису € 250 тыс. под 3% годовых плюс гонщик обязался отдать половину своей зарплаты в Формуле-1.

Также сообщается, что если бы Ник де Врис не попал в Формулу-1 до конца 2022 года, то займ был бы аннулирован.

Адвокаты гонщика утверждают, что пилот вернул уже € 190 тыс. и предложил погасить оставшуюся часть без судебных разбирательств. Шотхорст отклонил предложение де Вриса, и стороны ждут решения амстердамского суда 3 февраля.

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