«Удивляет, насколько бессовестны люди». Де Врис о реакции знакомых на переход в Формулу-1

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о реакции знакомых после его перехода в Формулу-1. Представитель Нидерландов выиграл Формулу-2 и Формулу-E, в 2022-м принял участие в Гран-при Италии за «Уильямс», а в 2023-м стал основным гонщиком «Альфа Таури».



«Удивительно, насколько бессовестны некоторые люди. О кое-ком я давно ничего не слышал, и они не особо меня поддерживали, а теперь снова вышли на связь.



Меня не беспокоит восприятие со стороны окружающего мира. Я проведу свой первый сезон в «Формуле-1». Хочется завоевать уважение своими выступлениями, а не тем, что я скажу по ТВ. Я останусь тем же парнем, что и раньше, в этом плане ничего не поменяется.



Я просто чувствую большую благодарность за всё. За последние недели я несколько раз сказал близким: я живу своей лучшей жизнью, живу своей мечтой — и действительно так ощущаю. Я сделаю все, чтобы у меня получилось, но хочу и повеселиться. В этом смысле я не чувствую большого давления. Я не воспринимаю случившееся как данность. Может, это сделает меня сильнее. Я ужасно счастлив», — приводит слова де Вриса De Telegraaf.

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