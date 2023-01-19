Алези оправдали по делу о взрыве возле архитектурной мастерской
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези предстал перед судом за неудачный пранк, который случился в конце 2021 года, сообщает The Mirror.
Напомним, в декабре 2021 года произошёл взрыв в архитектурной мастерской, случившийся в Авиньоне — родном городе Жана. Сначала полиция подозревала, что взрыв произошёл из-за заложенной бомбы, однако затем выяснилось, что причиной стал фейерверк, который Жан купил в Италии. По словам бывшего гонщика, он не ожидал, что взрыв будет такой мощности. Архитектурная мастерская принадлежит бывшему парню сестры Алези.
Учитывая то, что Алези признал свою вину в этом инциденте и возместил весь ущерб, причинённый владельцу мастерской, экс-пилот был полностью оправдан.
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