Жан Алези: историю со взрывом сильно преувеличили

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези объяснил историю с взрывом в архитектурной мастерской.



«Мне кажется, что эту историю слишком преувеличили. Произошло недоразумение. Это просто шутка, я и представить не мог, что обычный взрыв петарды наделает столько шума. Я купил эту петарду в Италии на заправке недалеко от Вентимильи. Мы ехали на машине с друзьями и решили запустить её. Я бросил петарду в Вильнёв-лез-Авиньон перед архитектурной студией бывшего парня моей сестры, но не думал, что это вызовет столько шума и причинит такой ущерб.



На следующий день я сам обратился в полицию, всё объяснил. Сказал, что за всё заплачу, и за разбитую витрину, и за другие повреждения. И что за рулём был я, а не мой брат.



Меня продержали в полиции сутки. Сначала по приказу судьи меня закрыли в камере, а потом отпустили. Полицейские не понимали, почему со мной обошлись так жестоко. В итоге провели фантастический вечер в участке, после чего меня отпустили и я вернулся домой. Мы поговорили с полицейскими о Формуле-1. Обсудили старые истории и глупости, которые они творили в юности, а затем и этот потрясающий сезон», — цитирует Жана Алези Corriere della Sera.