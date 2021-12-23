Жан Алези: историю со взрывом сильно преувеличили

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези объяснил историю с взрывом в архитектурной мастерской.
«Мне кажется, что эту историю слишком преувеличили. Произошло недоразумение. Это просто шутка, я и представить не мог, что обычный взрыв петарды наделает столько шума. Я купил эту петарду в Италии на заправке недалеко от Вентимильи. Мы ехали на машине с друзьями и решили запустить её. Я бросил петарду в Вильнёв-лез-Авиньон перед архитектурной студией бывшего парня моей сестры, но не думал, что это вызовет столько шума и причинит такой ущерб.
На следующий день я сам обратился в полицию, всё объяснил. Сказал, что за всё заплачу, и за разбитую витрину, и за другие повреждения. И что за рулём был я, а не мой брат.
Меня продержали в полиции сутки. Сначала по приказу судьи меня закрыли в камере, а потом отпустили. Полицейские не понимали, почему со мной обошлись так жестоко. В итоге провели фантастический вечер в участке, после чего меня отпустили и я вернулся домой. Мы поговорили с полицейскими о Формуле-1. Обсудили старые истории и глупости, которые они творили в юности, а затем и этот потрясающий сезон», — цитирует Жана Алези Corriere della Sera.
- 24 декабря 2021
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:41
-
20:50
-
18:43
-
18:35
-
17:45
-
17:11
-
16:51
-
15:50
-
14:58
-
14:23
-
13:36
-
12:14
-
11:17
-
10:12
-
00:32
- 22 декабря 2021
-
23:09
-
22:12
-
20:53
-
19:47
-
19:05
-
18:23
-
17:04
-
15:54
-
15:03
-
14:59
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
11:50
-
10:21
-
10:01
-
00:20