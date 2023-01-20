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В Sky Sports отреагировали на новость о контракте Льюиса Хэмилтона на £ 62 млн за сезон

В Sky Sports отреагировали на новость о контракте Льюиса Хэмилтона на £ 62 млн за сезон
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Новость о том, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон получил от «Мерседеса» предложение нового контракта на £ 62 млн за сезон (около € 70 млн), не соответствует действительности. Об этом информирует Sky Sports. Сообщается, что британец пока даже не начинал переговоры.

«Истории о том, что Хэмилтон заключит контракт на 60 миллионов фунтов стерлингов в год, который профинансирует босс INEOS сэр Джим Рэтклифф, которому принадлежит треть акций «Мерседеса», не имеют под собой оснований», — говорится в сообщении Sky Sports.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

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