Марио Андретти: нам нужно получить ответ от ФИА в течение двух месяцев

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о работе над проектом «Андретти» и General Motors.



«Сейчас мы продолжаем структурировать команду каждый день, будто уже получили от ФИА зелёный свет. Программа сложная, так что нам нужно продолжать работу, даже если мы не можем пока это делать с полной отдачей. Чтобы подписать контракты с ключевыми именами, нам нужна определённость, поэтому с этой точки зрения мы всё ещё в режиме ожидания.



Нам нужно получить ответ в течение двух месяцев. Сейчас на счету каждый день. Нужно посмотреть, что будет дальше, но мы на решающей стадии», — приводит слова Марио Андретти Autosprint.



Ранее сообщалось, что Марио вместе с сыном объединили усилия с General Motors с целью прихода в «Королевские гонки». Говорилось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».