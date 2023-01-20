На трассе в Барселоне появится именная трибуна Макса Ферстаппена

На трассе Гран-при Испании в Каталонии появится именная трибуна Макса Ферстаппена, сообщает GPBlog. Трибуна, названная в честь двукратного чемпиона мира, будет расположена около 13-го поворота.
Для Ферстаппена трасса Гран-при Испании имеет особое значение — именно там в 2016 году он смог одержать первую победу в Формуле-1 уже в первой гонке в составе «Ред Булл». Ферстаппен установил рекорд, став самым молодым победителем гонки в истории чемпионата, и удерживает его по сей день.
Напомним, Ферстаппен в 2022 году во второй раз подряд стал чемпионом мира, причём в этот раз Максу удалось выиграть титул досрочно — на Гран-при Японии.
Гран-при Испании 2023 года состоится 4 июня 2023 года. Организаторы пока не определились, какую из двух конфигураций трассы использовать в предстоящем сезоне.
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