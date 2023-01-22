Гасли: теме наших взаимоотношений с Оконом уделяется слишком много внимания. Мы ладим

Пилот «Альпин» Пьер Гасли вновь высказался по поводу взаимоотношений между ним и Эстебаном Оконом.
«Теме наших взаимоотношений с Оконом уделяется слишком много внимания. Мы нормально ладим. Да, мы не лучшие друзья, но у нас всё хорошо. Мы с ним общаемся, участвуем в различных мероприятиях, а если посмотреть на паддок, то можно увидеть, что отношения между другими товарищами по команде хуже, чем у нас. Если вы так хотите обсудить меня и Окона, то вы можете поговорить об отношениях между 60% парней в паддоке. У нас всё в порядке», — приводит слова Гасли Autosport.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Окон занял восьмое место в общем зачёте пилотов. Эстебан набрал 92 очка. Гасли был 14-м (23 балла). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
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