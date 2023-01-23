Хюлькенберг: во мне проснулось желание надрать всем задницу

Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал о своём желании вновь участвовать в гонках Формулы-1.

«В течение двух лет я не слишком напрягался из-за того, что не участвовал в гонках. Я наслаждался жизнью вне водительского кресла.

Это гораздо спокойнее, и есть другие преимущества, но потом это желание возвращается, желание вернуться на решётку, участвовать в гонках, надрать всем задницу.

Команды в конечном итоге принимают решения о том, кого они хотят видеть у себя, и обычно они выбирают того, кто, по их мнению, лучше для них, кто покажет лучшие результаты и будет наиболее конкурентоспособным. Думаю, в «Хаасе» посмотрели на мою карьеру, мою статистику, на текущие гонки, и в ходе обсуждения, думаю, я убедил их, что я — хороший выбор», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.