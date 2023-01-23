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Хэмилтон объяснил, почему не сообщил команде о BLM-протесте на Гран-при Бельгии 2020 года

Хэмилтон объяснил, почему не сообщил команде о BLM-протесте на Гран-при Бельгии 2020 года
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон объяснил свой поступок на Гран-при Бельгии 2020 года.

Напомним, перед стартом гонки в Спа состоялась минута молчания, посвящённая гремевшим на тот момент протестам против расизма, в рамках которой Хэмилтон, не предупредив команду, надел футболку Black Lives Matter (в то время как организаторы выдали пилотам футболки с надписью We Race As One) и встал на колено.

«Был правильный способ сделать это, но когда я собирался встать на колено, то не чувствовал, что могу рассказать об этом команде. Я не считал, что они поймут важность этого момента для меня. Я помню, что спрятал футболку Black Lives Matter, а затем надел её. Нам сделали футболки с надписью We Race As One, но я решил, что это не то, о чём идёт речь. Поэтому я решил поступить так», – сказал британец в подкасте Джея Шетти.

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Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

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