Хэмилтон объяснил, почему не сообщил команде о BLM-протесте на Гран-при Бельгии 2020 года

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон объяснил свой поступок на Гран-при Бельгии 2020 года.

Напомним, перед стартом гонки в Спа состоялась минута молчания, посвящённая гремевшим на тот момент протестам против расизма, в рамках которой Хэмилтон, не предупредив команду, надел футболку Black Lives Matter (в то время как организаторы выдали пилотам футболки с надписью We Race As One) и встал на колено.

«Был правильный способ сделать это, но когда я собирался встать на колено, то не чувствовал, что могу рассказать об этом команде. Я не считал, что они поймут важность этого момента для меня. Я помню, что спрятал футболку Black Lives Matter, а затем надел её. Нам сделали футболки с надписью We Race As One, но я решил, что это не то, о чём идёт речь. Поэтому я решил поступить так», – сказал британец в подкасте Джея Шетти.

