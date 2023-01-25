Источник: Хэмилтон не станет продлевать контракт с «Мерседесом» до начала сезона-2023

Британский пилот Льюис Хэмилтон не будет подписывать новый контракт с «Мерседесом» до первой гонки сезона 2023 года, сообщает London Insider.
Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили London Insider, что Хэмилтон хочет сначала посмотреть, как Mercedes W14 будет выглядеть на фоне конкурентов, прежде чем принять решение.
Действующий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце этого года, но Тото Вольф недавно заверил, что продление контракта будет разработано во время зимнего перерыва.
Ранее в этом месяце издание Sportune сообщило, что Хэмилтон настаивает на значительном увеличении зарплаты в новом контракте, но «Мерседес» отверг эти сообщения как «совершенно необоснованные».
Также утверждалось, что в новом контракте не будет бонуса за победу в чемпионате мира.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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