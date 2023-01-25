Хэмилтон: многие сотрудники «Мерседеса» в прошлом сезоне плакали. Прекрасное зрелище!

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес», вспомнил о выступлении в прошлом сезоне «Королевских гонок».
«2022 год был одним из самых тяжёлых для нас как команды, поскольку мы не сумели сделать отличную машину. Я работаю с «Мерседесом» десять лет, но в этот раз люди раскрывались так, как никогда раньше, — многие плакали. Прекрасное зрелище!
Я чувствую, что сейчас мы являемся гораздо лучшей командой, чем были когда-либо прежде», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365, ссылаясь на его выступление в подкасте Джея Шетти.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. «Мерседес» в Кубке конструкторов занял третью позицию.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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